La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a dévoilé ce mardi, le bilan de ses actions en 2023, une année marquée par de belles performances accomplies grâce à la modernisation de la police nationale durant ces dernières années.

Le bilan de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) ne fait en effet que traduire les efforts de modernisation du corps sécuritaire sur les plans humain et logistique qui a contribué à faire baisser de 10%,le taux de criminalité dans le Royaume en 2023 en comparaison avec la période 2022-2026.

Durant cette année, la police nationale a traité 738.748 affaires, et déféré devant la justice un total de 723.874 prévenus. Un autre indice atteste de la pertinence de cette approche, basée sur la mutualisation des services et moyens de la DGSN, est la baisse des homicides de 25%, des agressions sexuelles (-4%), des vols qualifiés (-9%), des vols de voitures (-19%) et des vols avec violence (-6%).

Dans la campagne de lutte contre la criminalité le taux des affaires résolues a atteint une moyenne de 95% et de 92% pour les crimes violents. La DGSN explique ces résultats par l’amélioration des moyens mis à la disposition des enquêteurs et le rôle de plus en plus grandissant que joue la police scientifique et technique.

En matière de lutte contre le trafic de drogues et de stupéfiants, la coopération entre la DGSN et la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST) a été consolidée en 2023 en matière de renseignement et de collaboration avec les services des douanes et de renforcement de la surveillance des postes frontaliers.

Dans ce domaine, la DGSN a traité au total 99.513 affaires et arrêté 130.212 personnes, dont 305 ressortissants étrangers. Elle est parvenue également à saisir plus de 81 tonnes de résine de cannabis (-17% par rapport à 2022), 1,9 tonne de cocaïne, 7,8 kilogrammes d’héroïne et 1.223.774 de comprimés psychotropes.

Les agents de la DGSN ont également saisi au cours de cette année, 5.175 grammes de drogue dite «Lboufa» et procédé à l’arrestation de 575 prévenus.

D’autre par Le bilan de la DGSN fait état d’une hausse de 6% la de cybercriminalité dont 5.969 affaires ont été traitées en plus de l’exécution de 842 commissions rogatoires et de l’arrestation de 874 individus.

Dans le volet de la «sextorsion en ligne», la police nationale a traité 508 affaires, soit une augmentation de 18% par rapport à 2022, et arrêté 182 individus sur la base des plaintes de 515 victimes, dont 109 ressortissants étrangers.

En 2023, la DGSN a réussi également à mettre fin aux activités criminelles de 121 réseaux et à mettre en échec les tentatives d’immigration irrégulière de 28.863 personnes, dont 18.820 ressortissants étrangers. Ces opérations se sont soldées par l’arrestation de 594 personnes, la saisie de 707 faux documents, de 215 embarcations et de 31 véhicules.

Lors de cette même année 2023, la DGSN, à travers la Brigade nationale de la police judiciaire (BNPJ) et ses antennes régionales, a traité 529 affaires liées à la corruption, à l’abus de pouvoir, au chantage et au détournement de deniers publics. Cette catégorie de crimes et délits a connu une augmentation de 14%, impliquant un total de 693 prévenus.