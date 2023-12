S’adressant à la communauté internationale ce mercredi 27 décembre, dans le cadre de la célébration de la «Journée internationale de la préparation aux épidémies», le patron de l’ONU, Antonio Guterres a convié la planète à tirer davantage de leçons de la gestion de la pandémie de la Covid-19 pour se préparer à de «futures pandémies».

«Lorsque la prochaine pandémie arrivera, nous devrons faire mieux. Mais nous ne sommes pas encore prêts. Nous devons nous préparer et agir sur la base des leçons tirées de la crise de la Covid-19 (…) Préparons-nous et construisons un monde plus juste et plus sain pour tous», a rappelé le Secrétaire général de l’ONU.

Pour parvenir à ce résultat, l’ancien Premier ministre portugais et actuel patron de l’ONU, appelle la communauté internationale à recentrer les grandes décisions relatives à la santé sur la planète autour de l’OMS et à les fonder sur la solidarité en matière de sanité et la coopération mondiale.

«Améliorer la surveillance des virus, renforcer les systèmes de santé et faire de la promesse d’une couverture sanitaire universelle une réalité» sont des chantiers qui tiennent à cœur à Antonio Guterres.

«Nous devons renoncer au désastre moral et médical des pays riches qui accumulent et contrôlent les fournitures de soins de santé en cas de pandémie, et veiller à ce que tout le monde ait accès aux diagnostics, aux traitements et aux vaccins», a insisté le SG de l’ONU.

En septembre 2023, s’est tenue une «réunion de haut niveau de l’ONU sur la prévention, la préparation et la riposte face aux pandémies», et qui avait été sanctionnée par une «Déclaration politique solide» qui complète les négociations en cours en vue d’un accord sur les pandémies.

Très peu touchée par les ravages de la pandémie de la Covid-19 entre 2020 et fin 2022, l’Afrique demeure globalement très peu préparée pour riposter durablement à une nouvelle pandémie en raison de l’absence d’un plateau technique relevé sur le plan médical et de la faiblesse de ses investissements dans la recherche scientifique.

Cette nouvelle alerte du patron de l’ONU intervient au moment où réapparaît de nouveaux variants de la Covid-19 dans plusieurs Etats sur la planète.