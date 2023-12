Umaro C. Embalo a achevé ce 28 décembre 2023 «un séjour de travail et d’amitié de 48h» à Libreville. Une visite axée sur le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux parties et le soutien de Bissau à la Transition en cours au Gabon depuis le 30 aout 2023.

Bissau et Libreville ont convenu au terme du séjour du Président Embalo d’élargir le champ de leur «cadre de coopération» préexistant. Le Chef de l’Etat bissau-guinéen a saisi l’occasion de son séjour en terre gabonaise pour appeler la communauté internationale à accompagner la Transition gabonaise dirigée par le CTRI (Comité de transition pour la restauration des institutions).

«Ce fut un plaisir d’accueillir mon homologue, C. Embalo pour un séjour de 48h à Libreville riche en échanges et en amitié. Nous avons discuté de la coopération entre nos pays dans des secteurs variés. Mes compatriotes et moi-même sommes profondément reconnaissants pour votre soutien à notre processus de Transition», a apprécié ce 29 décembre le Président Oligui Nguema sur X.

Durant sa visite de 48h, le Président Embalo a également rencontré et discuté avec l’ex Président Ali Bongo Ondimba. Le Chef de l’exécutif bissau-guinéen a trouvé en «bonne santé Ali Bongo Ondimba», et a salué «l’humanité avec laquelle le CTRI traite le dirigeant renversé depuis le putsch du 30 aout 2023».

Cette visite officielle d’U. C. Embalo à Libreville fait suite à une visite effectuée par Oligui Nguema à Bissau en novembre 2023, dans le cadre des liens bilatéraux entre les deux pays et de la célébration de la plus importante fête nationale de la Guinée-Bissau.