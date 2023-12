Le Service National de Recouvrement des Actifs (SENRA) a rendu public à travers le Bureau du Procureur Général de la République, le bilan 2023 de ses activités ce jeudi 28 décembre à Luanda.

Selon des détails fournis par le procureur général, Hélder Pitta Groz, «plus de deux milliards de dollars ont été récupérés en Angola et à l’étranger par le SENRA», dans le cadre de la «Stratégie nationale de lutte contre la corruption, les détournements de fonds et le blanchiment d’argent» en branle depuis 2017.

Un ensemble de «530 dossiers criminels et 653 dossiers d’instruction» ont permis d’aboutir au recouvrement de ces fonds publics en 2023, détaille le SENRA. Pour le compte de l’année 2024, le PGR envisage d’élargir le champ de l’instruction des dossiers à l’échelle nationale et de renforcer les compétences de ses magistrats et techniciens pour plus d’efficacité.

Le SENRA a actuellement en chantier la révision du «régime juridique des techniciens de Justice, de la rémunération des magistrats, des techniciens de Justice» et l’examen de la rédaction ou non d’un «Code de conduite et d’éthique des magistrats».