Un nouveau gouvernement a été formé mardi 2 janvier 2024 pour continuer la transition au Tchad, au lendemain de la nomination de l’opposant Succès Masra au poste de Premier ministre de la Transition.

L’équipe que va diriger le président du parti les «Transformateurs» est composée de 30 ministres, dont cinq d’Etat, et 11 Secrétaires d’Etat, soit un total de 41 membres. Plusieurs ministres du Gouvernement sortant gardent leurs portefeuilles. C’est le cas notamment de Mahamat Saleh Annadif qui reste aux Affaires étrangères, de Dago Yacouba maintenu au ministère des Armées, de Mahamat Charfadine Margui à la Sécurité publique. Ou encore de Tahir Hamid Nguilin pour le ministère des Finances.

De nouvelles têtes font leur entrée notamment au ministère de l’Industrie et du Commerce, au ministère de la Justice, au ministère de l’Energie et celui des Télécommunications et de l’Economie numérique.

A signaler également l’entrée au Gouvernement de Ndolembai Sadé Njesada, Mahamat Assouyouti Abakar et Sitack Yombatinan Béni, tous proches de l’opposant Succès Masra. Ils sont nommés respectivement au ministère de l’Education nationale et à la Promotion civique, à l’Economie et au Secrétariat d’Etat à la Justice et aux Droits de l’Homme.