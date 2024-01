Cinq Etats parmi lesquels figurent deux nations africaines (la Sierra Leone et l’Algérie) ont entamé mardi 2 janvier 2024 un nouveau mandat en tant que membres non permanents du CS (Conseil de sécurité) de l’ONU.

L’Algérie, la Guyane, la République de Corée, la Sierra Leone et la Slovénie remplacent officiellement l’Albanie, le Brésil, le Gabon, le Ghana et les Emirats arabes unis pour la période de 2024-2026.

«Siéger au Conseil de sécurité est à la fois un honneur et une responsabilité, surtout à un moment où les crises régionales se multiplient, notamment au Moyen-Orient, en Europe de l’Est et en Afrique. Nous nous réjouissons de travailler avec vous pendant les deux prochaines années pour mettre en œuvre le mandat de ce Conseil: préserver la paix et la sécurité internationales, et défendre un multilatéralisme respectueux des valeurs de la Charte des Nations Unies», a confié Nicolas de Rivière (représentant permanent de la France auprès des Nations Unies), président du Conseil de sécurité au mois de janvier 2024. Nicolas de Rivière s’exprimait lors de la cérémonie officielle d’installation des représentants de ces 5 Etats nouveaux venus au CS.

Dans les règles de son fonctionnement, le Conseil de sécurité compte 15 membres, dont cinq – le Royaume-Uni, la Chine, la France, la Russie et les Etats-Unis – sont permanents. Les dix sièges non permanents du Conseil sont attribués par région géographique, et cinq d’entre eux sont remplacés chaque année.