Le Chef du gouvernement libyen basé à Tripoli, Abdul-Hamed Dbeibah a exprimé ce mardi 3 janvier, la disponibilité de son équipe gouvernementale d’accepter le soutien de l’ONU pour la tenue des prochaines élections générales dans le pays.

Ces scrutins sont repoussés sans cesse depuis décembre 2021, à cause de profondes divergences entre les autorités de l’Est et de l’Ouest de la Libye. Abdul-Hamed Dbeibah a exposé mardi à Tripoli, devant les ambassadeurs de plusieurs pays arabes, africains et islamiques, la «vision politique du Gouvernement d’union nationale, qui soutient les efforts de l’Envoyé de l’ONU, Abdoulaye Bathily, pour organiser des élections équitables et conformes à des lois justes et impartiales», précise un communiqué officiel de l’exécutif libyen.

La position du Premier ministre libyen fait suite au vote en octobre 2023 par le Parlement rival de basé à l’Est du pays, des lois relatives aux élections présidentielles et législatives.

La Libye continue de se relever difficilement depuis le 20 octobre 2011 d’une situation de chaos consécutive au renversement et à l’assassinat du colonel Mouammar Kadhafi par une coalition internationale conduite par la France, le Royaume-Uni et les USA.