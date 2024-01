La deuxième édition de la semaine de la justice au Mali se tiendra du 08 au 13 janvier à Bamako, sous la présidence du ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, Garde des Sceaux, qui a évoqué ce sujet lors du Conseil des ministres du mercredi 3 janvier.

La Semaine de la Justice, institutionnalisée en 2022, a pour objectif de «rapprocher davantage la justice des justiciables et de promouvoir un service public de la justice plus efficace et plus performant de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables», explique le compte rendu de la réunion.

Cette année, ce rendez-vous s’inscrit dans la suite de la rentrée judiciaire 2023-2024. La semaine sera marquée par plusieurs événements, notamment l’installation solennelle du Président de la formation de jugement et du Procureur de la République du Pôle national économique et financier ; l’installation solennelle du Président de la formation de jugement et du Procureur de la République du Pôle national de lutte contre la cybercriminalité.

Il est également prévu le lancement du premier numéro vert gratuit de la Justice «Binkani Kunnafoni» ; l’inauguration de six villas d’astreinte offertes par le Président de la Transition et une conférence sur le double degré de juridiction en matière administrative, indique la même source.