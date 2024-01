Rui Alberto Vieira Dias Mingas, co-compositeur de l’hymne national de l’Angola avec Manuel Rui Alves Monteiro en 1975, est décédé ce jeudi 4 janvier à Lisbonne (Portugal), à 84 ans, «des suites d’une maladie», selon des sources officielles.

«C’est avec une profonde consternation que j’ai appris la triste nouvelle du décès de Rui Mingas (…) Il était une personnalité prestigieuse, qui, sur plusieurs fronts et dans différents rôles, a représenté l’Angola avec talent, compétence et dignité», a loué le président angolais, João Lourenço.

La disparition de Rui Mingas «appauvrit l’Angola et plonge dans un deuil sa famille et une vaste légion d’amis et de collègues de travail. A tous, en particulier à sa veuve et à ses enfants, nous exprimons nos sincères condoléances», a déclaré le Chef d’État angolais.

Acteur de premier plan de la lutte anti-coloniale, Rui Alberto Vieira Dias Mingas est un nationaliste hors-pair dont le parcours a marqué plusieurs générations dans son pays.

Le co-compositeur de l’hymne national de l’Angola a été tour à tour député à l’Assemblée nationale de son pays, Secrétaire d’État à l’Éducation physique et aux Sports, ambassadeur et recteur d’une Université privée.