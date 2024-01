Le Gouvernement mauritanien a dévoilé lors d’une conférence de presse le mercredi 3 janvier à Nouakchott, de nouvelles précisions pratiques autour de l’organisation de la présidentielle en cette année 2024 sur toute l’étendue du territoire national.

L’Etat de la Mauritanie, troisième plus vaste pays d’Afrique de l’Ouest, s’est dit être «fin prêt pour la tenue de l’élection présidentielle 2024» programmée pour le 22 juin prochain.

Les volets «budgétaire et logistique» sont les chantiers prioritaires sur lesquels travaille en ce moment le Gouvernement mauritanien. Fin décembre 2023, la CENI (Commission électorale mauritanienne) avait lancé la passation des marchés relatifs à l’achat des bulletins de vote pour les premier et deuxième tours du scrutin, ainsi que celui des équipements pour le recensement électoral.

En poste depuis août 2019, l’ex-général Mohammed Ould Ghazouani est en course pour un second quinquennat. La présidentielle 2024, intervient en Mauritanie dans un climat feutré de tensions politiques vives entre les partisans du Président sortant, Ould Ghazouani et de son prédécesseur et ex-mentor, Mohamed Ould Abdel Aziz actuellement poursuivi par la Justice de son pays pour des faits de corruption, de détournement de deniers publics et d’enrichissement illicite.