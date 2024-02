Le Gouvernement de Somalie a réceptionné en début de semaine sept bases militaires précédemment dirigées par la Mission de l’Union Africaine affectée dans le pays (MUAS).

Cette passation de responsabilités marque l’achèvement de la seconde phase du retrait des troupes africaines de la Somalie. Les bases passées sous le contrôle des autorités légales somaliennes sont celles de Bio Cadale, Raga Ceel, Parliament, State House, Qorillow, Burahache et Kismayo Old Airport ENDF.

Cette étape «marque un tournant décisif dans le processus de transition sécuritaire en cours en Somalie», lit-on dans un communiqué de la Mission de l’Union Africaine en Somalie.

D’ici le 31 mars 2024, le Gouvernement somalien soumettra au Conseil de sécurité de l’UA et l’ONU un accord de sécurité post-MUAS pour approbation.

Alhaji Sarjoh Bah, directeur de la gestion des conflits au sein du Département des Affaires politiques, de la Paix et de la Sécurité de la Commission de l’UA, parle d’«une étape essentielle pour parvenir à une paix et une stabilité à long terme en Somalie», et demande «instamment à toutes les parties prenantes de soutenir cet effort».