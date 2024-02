Second grand producteur de pétrole du continent africain, l’Angola a gagné cinq places dans l’Indice de perception de la corruption, selon le Rapport 2023 de l’Organisation non gouvernementale Transparency International.

Transparency International souligne dans ce Rapport 2023 que l’Angola a adopté des mesures anti-corruption qu’il a appliquées «de manière cohérente pour récupérer les avoirs volés et traduire en justice les auteurs présumés de ces crimes».

«L’Angola a établi une stratégie anti-corruption pour la période 2018-2022 et ces efforts, ainsi que d’autres réformes judiciaires, ont conduit à la récupération de 3,3 milliards de dollars d’actifs par son Fonds souverain», se félicite Transparency International. «Sept autres milliards de dollars» ont été recouvrés par Luanda via des enquêtes et poursuites pénales contre de hauts responsables, mentionne également le Rapport 2023 de Transparency International.

A l’échelle mondiale, L’Angola occupe ainsi la «121è position sur 180 pays» et en Afrique subsaharienne, elle se classe «21è sur 49 pays».