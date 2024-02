La Chambre de commerce et d’industrie du Togo (CCI-Togo) en restructuration depuis près de cinq ans s’apprête à tenir des élections consulaires.

Un arrêté ministériel portant «prorogation de la période des inscriptions sur la liste électorale consulaire de la CCI-Togo» a été pris le 31 janvier, mais rendu public seulement ce vendredi 2 février 2024.

Au titre de cet arrêté signé par le ministre du Commerce, de l’Artisanat et de la Consommation locale du Togo, Rose Mivedor-Sambiani, «la période des inscriptions sur la liste électorale consulaire de la CCI-Togo est prorogée jusqu’au 14 février 2024».

Sont concernés par cette prorogation les opérateurs économiques établis au Togo et exerçant dans les secteurs du commerce, de l’industrie et des services.

Les lieux d’inscription sur ces listes électorales demeurent le siège de la CCI-Togo à Lomé et dans les préfectures au sein du Tribunal de 1ère instance ou dans les bureaux de la préfecture.

Cette période des inscriptions sur la liste électorale consulaire avait déjà été prorogée le 12 janvier jusqu’au 31 janvier 2024. Principale vitrine des entreprises au Togo en interne et à l’externe, la CCI-Togo va se doter d’un directeur général et d’un président au terme de ces élections consulaires. Plus de 146 mille entreprises sont répertoriées au Togo comme existant légalement.