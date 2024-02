Après 48 heures de pause, la 34è édition de la CAN reprend ce vendredi 2 février au stade des quarts de finale qui opposeront les huit équipes encore en lice.

Bien malin est celui qui pourra donner le juste pronostic des rencontres au programme, au regard des surprises que réserve ce tournoi depuis son entame.

Angola vs Nigeria et RDC vs Guinée sont les rencontres programmées pour ce 2 février, respectivement à 17HTU et 20HTU à Abidjan. La première rencontre s’annonce très tactique entre deux formations qui aiment faire le jeu et qui disposent d’une attaque de feu, faite de joueurs rapides et spectaculaires.

Les Angolais ont grande envie de franchir pour la première fois le stade des quarts de finale d’une CAN, alors que les Nigérians caressent le doux rêve d’accrocher une 4è étoile à leur maillot, après l’élimination de favoris naturels de la compétition qu’étaient les Sénégalais et les Marocains. Deux défis diamétralement opposés qui augurent d’une rencontre très disputée.

Congolais et Guinéens pour leur part sont à la quête d’un renouveau à l’échelle continentale. Les Congolais ont une légère longueur d’avance sur les Guinéens, étant plus habitués à ce stade de la compétition. Mais les Guinéens disposent d’un réservoir de jeunes talents qui ont grande envie de se faire connaître à l’échelle du continent. Les deux équipes ont la singularité d’avoir réalisé un premier tour poussif du tournoi.

Les Congolais ont dû puiser dans leurs trésors d’énergie pour éliminer en 8è de finale les Egyptiens, alors que les Guinéens ont surpris des Equato-Guinéens ultra-favoris de leur match du tour précédent.