Le Président sud-africain, Cyril Ramaphosa a présidé ce 5 février au Cap, la cérémonie d’ouverture de la 30e édition de «l’Investing in African Mining Indaba» (Conférence internationale sur ‘Comment investir dans le secteur minier africain’).

Intervenant devant les participants à cette rencontre venus de différents horizons professionnels, le dirigeant sud-africain a convié les acteurs principaux du secteur des mines en Afrique «à la collaboration pour relever les défis auxquels l’industrie est confrontée».

Le thème 2024 de ce rendez-vous annuel clé autour des mines en Afrique se veut un canal pour drainer plus d’investissements dans ce secteur sur le continent africain. Investisseurs, financiers, responsables de sociétés minières, décideurs et régulateurs sont les principaux intervenants à cette Conférence internationale.

Placée sous le thème «Un nouvel avenir audacieux pour l’exploitation minière en Afrique», l’édition 2024 de cette ‘Conférence internationale’ se tient jusqu’au 8 février prochain.

Avec le défi disruptif de mettre en lumière d’une part la nécessité pour l’industrie minière africaine «de s’adapter aux mutations qui s’opèrent à l’international pour assurer un avenir durable à l’Afrique» et d’autre part, d’amener les décideurs africains à être audacieux dans les investissements miniers dans leurs Etats, indiquent les organisateurs.

Les énormes potentialités minières en Afrique demeurent sous-exploitées pour la plupart, et le secteur minier continue de faire face à d’énormes défis comme le faible investissement des Etats en matière de RD (Recherche et développement) et de nombreux obstacles structurels comme le retard industriel du continent africain, le manque de législations modernes encadrant un développement durable des mines en Afrique.