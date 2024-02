La Sous-Secrétaire d’Etat américaine aux Affaires des sécurités civiles, de Démocratie et de Droits de l’Homme, Uzra Zeya a souligné en terre ivoirienne la disponibilité de Washington à continuer d’appuyer Abidjan dans le domaine sécuritaire.

Le ministre ivoirien de l’Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, s’est entretenu le 2 février 2024 à Abidjan avec Uzra Zeya sur les questions sécuritaires, a annoncé ce lundi 5 février le Gouvernement ivoirien.

Uzra Zeya a relevé durant son séjour a Abidjan, «l’excellence des relations entre les deux pays, et l’investissement de plus de 90 millions de dollars US en Côte d’Ivoire, ces deux dernières années pour la réalisation de plusieurs projets dans le cadre du renforcement sécuritaire ivoirien». La diplomate américaine a profité de l’occasion pour saluer les efforts louables de la Côte d’Ivoire dans la lutte contre l’insécurité régionale. «La Côte d’Ivoire est un bel exemple de sécurité pour toute l’Afrique de l’Ouest. Elle est un partenaire phare pour les Etats-Unis», s’est-elle félicitée.

Les discussions entre les deux officiels ont également porté sur les perspectives du renforcement de la coopération entre les deux pays autour de défis sécuritaires annexes comme «la police de proximité, la réforme du secteur de la Justice, la lutte contre la corruption, contre le terrorisme et les stupéfiants».

La Côte d’Ivoire a été l’une des destinations de la nouvelle mini-tournée africaine effectuée il y a deux semaines par le Secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken qui a promis un nouveau soutien financier de son pays à toute l’Afrique occidentale dans le cadre de la lutte anti-terroriste.