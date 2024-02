Le président sénégalais, Macky Sall a salué lors du Conseil des ministres de ce mercredi, l’arrivée le 10 février, dans les eaux territoriales sénégalaises du navire FPSO Léopold Sédar Senghor (Floating Production Storage and Offloading, ou unité flottante de production, de stockage et de déchargement de pétrole) dans le cadre du projet « Woodside Sangomar FPSO Sénégal».

Le dirigeant sénégalais a félicité, à cette occasion «le gouvernement, notamment les ministres chargés des Finances et du Pétrole, Petrosen Holding SA et toutes les parties impliquées, pour le pilotage réussi de cette opération de grande envergure, avec ce bâtiment qui lance le processus d’exploitation de nos ressources pétrolières et gazières».

La réunion hebdomadaire de l’exécutif sénégalais «a ainsi demandé au Premier ministre, Amadou Ba de tenir une réunion d’évaluation avec tous les acteurs publics et privés concernés, notamment le Secrétariat du COS-PETROGAZ, en vue d’assurer la mise en opération optimale du FPSO Léopold Sédar Senghor».

Le navire «FPSO Léopold Sédar Senghor» a une capacité de production de «100 mille barils de pétrole/jour», détaille l’exécutif sénégalais. Cette infrastructure sera le pivot de l’exploitation du champ pétrolier de Sangomar et fera entrer ce pays dans le cercle fermé des producteurs d’or noir en Afrique à partir de la mi-2024, précise la Présidence du Sénégal, une donne qui va doper les recette étatiques, selon des prévisions budgétaires opérées courant 2023.