Des sources officielles en Egypte ont annoncé, jeudi 15 février, la visite du président brésilien, Lula da Silva, au Caire, laquelle visite coïncide avec le 100e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Egypte et le Brésil.

Le déplacement de Lula coïncide également, soulignent les mêmes sources, avec l’adhésion des deux Etats au groupe BRICS, la présidence brésilienne du G20 cette année et son invitation à l’Égypte à participer en tant qu’invité aux réunions du groupe.

Le dirigeant brésilien a été reçu jeudi au Palais d’Al-Ittihadiya par son homologue égyptien, Abdel Fattah al-Sissi . Les pourparlers entre les deux hommes auraient porté sur les relations bilatérales et sur des questions régionales/internationales.

Lors d’une conférence de presse, tenue à l’issue de leur tête-à-tête, Lula et Al Sissi ont, entre autres, souligné l’importance d’un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, et ont appelé à la libération des civils, au lancement de la phase d’après-guerre et à l’établissement d’un Etat palestinien avec Jérusalem pour capitale.

Concernant les relations entre les deux Etats, Al Sissi a déclaré avoir convenu avec son homologue à «travailler intensivement à promouvoir la coopération entre l’Egypte et le Brésil dans les différents domaines politique, économique, culturel, industriel et agricole».

Le président égyptien a annoncé la formation d’un comité conjoint de haut niveau entre les deux pays, pour coordonner les cadres de coopération et les objectifs qui seront fixés lors des réunions du G20 ultérieurement.