Comme signes de réchauffement des relations franco-marocaines, les Princesses Lalla Meryem, Lalla Asmae et Lalla Hasnaa ont pris part sur instructions royales à un déjeuner, lundi au Palais de l’Elysée, à l’invitation de la Première dame de France, Mme Brigitte Macron, rapporte l’agence MAP, précisant que « ce déjeuner s’inscrit dans la continuité des relations d’amitié historique entre le Royaume du Maroc et la République Française».

Les relations entre Rabat et Paris ont en effet, emprunté la voie de la normalisation lorsque le Roi Mohammed VI avait nommé le 19 octobre Samira Sitaïl, ambassadrice du Maroc en France. Depuis lors, les hauts dirigeants français multiplient les gestes d’apaisement et leur engagement à tourner la page sombre dans les relations de la France avec le Royaume du Maroc. C’est dans ce contexte que Stéphane Séjourné nommé ministre des Affaires étrangères, le 12 janvier dernier, par le président Emmanuel Macron, n’a pas tardé à faire du réchauffement des relations entre Paris et Rabat, l’une de ses priorités, après de longs mois de crise diplomatique en 2023.

Le nouveau Chef de la diplomatie française a notamment manifesté son souhait d’«écrire un nouveau chapitre» dans les relations entre le Maroc et la France, en a réaffirmé à la même occasion, que le «soutien clair et constant de la France au plan d’autonomie marocain (au Sahara), est une réalité depuis 2007 », ajoutant qu’«il est temps désormais d’avancer». Pour étayer sa démarche, Séjourné a pris soin de préciser dans un entretien au journal « Ouest-France » publié le 10 février, que c’est le président de la République qui lui a demandé de s’investir «personnellement dans la relation franco-marocaine et d’écrire aussi un nouveau chapitre de notre relation».

De son côté l’ambassadeur français à Rabat, Christophe Lecourtier a promis dans une interview accordée en novembre à Radio 2M, que le soutien de son pays à la position du Maroc sur le dossier du Sahara «connaitra de nouveaux développements, puisque maintenant il faut avancer». Vendredi dernier, lors d’une conférence-débat sur les relations franco-marocaines, organisée à Casablanca, l’ambassadeur Lecourtier a abordé à nouveau et sans détour, la question de la reconnaissance de la marocanité du Sahara par la France dans son « projet d’une normalisation réussie des relations politiques et diplomatiques avec Rabat ».

Sur cette question, le diplomate français a affirmé qu’«il serait totalement illusoire, irrespectueux et stupide de considérer qu’on va construire ce que j’espère qu’on arrivera à construire, brique après brique, pour le bonheur de nos deux nations et quelques autres voisins, sans clarifier ce sujet (le Sahara marocain-NDLR), que tout le monde à Paris, connait et reconnait le caractère essentiel pour le Royaume, hier, aujourd’hui et demain».