La Banque africaine de développement (BAD) et le Groupe marocain OCP ont signé lundi à Rabat (Maroc), trois accords de prêt d’un montant total de 188 millions de dollars dans le cadre du financement du Programme d’investissement vert de l’Office Chérifien des Phosphates qui est leader mondial en solutions de fertilité des sols et de nutrition des plantes.

Dans un communiqué, le groupe OCP précise que le premier prêt, d’un montant de 150 millions de dollars provenant des ressources de la BAD, et le deuxième prêt de 18 millions de dollars provenant des ressources du Fonds climatique Canada-BAD, serviront au financement de la construction de trois usines modulaires de dessalement d’eau de mer, qui auront une capacité annuelle totale de 110 millions de m3.

Outre une autonomie des sites industriels et miniers du Groupe OCP en eau non conventionnelle, le projet permettra de fournir jusqu’à 75 millions de m3 d’eau potable aux villes de Safi, El Jadida et les zones voisinant les usines de Safi et Jorf du Groupe OCP. Plus de 1,5 million de personnes bénéficieront de cette eau potable, explique la même source.

Le troisième prêt, 20 millions de dollars du Fonds pour les technologies propres, servira au financement de systèmes de stockage d’énergie générée par des sources renouvelables, lesquels systèmes alimenteront en énergie des usines de dessalement et d’autres unités productives du Groupe OCP.

Il est indiqué que ce financement est un exemple du soutien que les trois bailleurs de fonds entendent apporter à la lutte contre le changement climatique, tant en termes d’adaptation que d’atténuation de ses effets.

Les projets sont des composantes essentielles du Programme d’Investissement Vert du Groupe OCP et font partie du Plan d’urgence pour l’approvisionnement en eau potable initié par le gouvernement marocain.