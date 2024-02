L’Assemblée générale (AG)) des Nations Unies a adopté ce lundi 26 février, une résolution convoquant un «Sommet social mondial en 2025», dans le cadre de la mise en œuvre des Objectifs de développement durable (ODD).

Le texte voté demande au président de l’Assemblée générale des Nations Unies de «nommer deux co-facilitateurs – l’un venant d’un pays en développement et l’autre d’un pays développé – pour faciliter le processus préparatoire intergouvernemental menant au Sommet».

Le processus préparatoire précité couvre à la fois les modalités et les résultats de cette grand-messe mondiale. Dans cette résolution, il est précisé que ce Sommet «aura pour ambition de combler les lacunes et de réaffirmer l’engagement en faveur de la Déclaration de Copenhague sur le développement social et du Programme d’action, ainsi qu’à donner une impulsion à la mise en œuvre de l’Agenda 2030 » qui couvre les ODD.

La résolution votée ce lundi, invite, par ailleurs, le S.G de l’ONU, Antonio Guterres à fournir un soutien adéquat, dans la limite des ressources existantes des Nations Unies, au processus préparatoire du Sommet social mondial prévu en 2025.