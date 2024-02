En pleine mobilisation diplomatique pour bâtir une Force multinationale censée être déployée en Haïti pour tempérer la violence des gangs, les Etats-Unis ne lésinent pas non plus sur des aides ciblées vers ce pays des Caraïbes, première République noire sur la planète.

L’ambassadrice des USA auprès de l’ONU, Linda Thomas-Greenfield a annoncé ce mercredi 28 février que l’ Agence internationale américaine pour le développement (USAID) allait fournir «10 millions de $ pour aider les institutions haïtiennes à offrir des services d’eau potable sûrs et fiables aux populations» de ce pays pauvre des Caraïbes.

Ainsi, un million d’Haïtiens auront accès à des sources d’eau potable résilientes face aux aléas climatiques dans les mois à venir, selon le Secrétariat d’Etat américain.

Linda Thomas-Greenfield avait déjà rappelé le lundi 27 février, qu’aux «côtés des dirigeants du Gouvernement haïtien, des chefs de Gouvernement des pays de la CARICOM (Communauté caraïbéenne) et des partenaires que sont l’ONU, le Royaume-Uni, le Canada et la France, nous avons réaffirmé notre soutien à un Haïti démocratique, sûr et prospère».

Washington travaille activement depuis plusieurs mois au Conseil de Sécurité de l’ONU pour le déploiement d’une Force internationale à Haïti afin de contrecarrer les actions toxiques d’une litanie de gangs de criminels mène dans le pays. Une démarche diplomatique soutenue par le S.G de l’ONU, Antonio Guterres, le Kenya et le Bénin.