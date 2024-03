Dans le cadre de la sécurisation des régions orientales du Sénégal lancée le 10 févier 2024 via l’opération « Sentinelle Est », pour stopper le péril terroriste ambiant en Afrique occidentale, les Forces armées du Sénégal ont annoncé ce jeudi 29 février, avoir interpellé une bande armée à l’Est du pays.

Il s’agit selon un communiqué de l’armée, d’«une bande armée particulièrement violente, ayant l’habitude de sévir de part et d’autre de la frontière entre la région de Kédougou du Sénégal et celle de Kayes du Mali».

La même source salue dans son communiqué, «la bonne intelligence existant entre les Armées du Sénégal et du Mali », ajoutant que «la pression mise sur le terrain et la bonne coopération sécuritaire avec la République du Mali ont permis l’interpellation de la bande armée ».

«Plusieurs sites d’orpaillage clandestins ont également été démantelés durant la même opération portant sur une démarche de sécurisation des régions orientales du Sénégal», précise la grande muette du Sénégal.

Les Forces armées sénégalaises comptent plus que jamais renforcer leur présence active dans l’Est du territoire sénégalais proche du Mali, second plus vaste Etat d’Afrique de l’ouest.

Des opérations sont conduites dans «tous les villages frontaliers, sites d’intérêts économiques ainsi que dans les espaces non habités», a spécifié l’état-major des Forces armées sénégalaises.

« Sentinelle Est » bénéficie de l’action conjuguée de forces terrestre et fluviale appuyées par des vecteurs aériens déployés simultanément dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Des sites d’orpaillage, dans la région de Kédougou, font l’objet, régulièrement ces derniers mois, d’attaques à main armée, rappellent les Forces Armées du Sénégal.