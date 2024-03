La Banque mondiale a annoncé, lundi dans un communiqué, une visite conjointe du 4 au 7 mars prochain au Burkina Faso et au Bénin, de son vice-président pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana et de la ministre de la Coopération économique et du Développement de la République fédérale d’Allemagne, Svenja Schulze.

La visite vise, d’après le document de l’institution financière, à renouveler le soutien aux populations, afin de promouvoir des opportunités économiques pour tous ; et illustre la collaboration entre la Banque mondiale et l’Allemagne dans les domaines prioritaires que sont l’investissement dans les perspectives d’avenir pour les jeunes notamment l’éducation et la formation professionnelle, ainsi que le renforcement de la résilience et de la cohésion sociale dans les pays ciblés.

Par ce déplacement, la Banque mondiale et l’Allemagne entendent réaffirmer leur engagement continu aux côtés des pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, et de renforcer leur dialogue avec les deux pays.

Lors de leur séjour au Burkina Faso du 4 au 5 mars, Schulze et Diagana rencontreront les autorités, ainsi que d’autres parties prenantes du pays pour aborder les priorités de développement dans un contexte de crises multidimensionnelles.

La délégation visitera également un lycée scientifique financé par la Banque mondiale ainsi qu’un centre de formation en agroécologie, partenaire de la coopération allemande dans le pays.

Au Bénin, les deux personnalités se réuniront du 5 au 7 mars, avec les représentants du gouvernement pour discuter des priorités de développement ainsi que des stratégies de prévention de la fragilité.

La délégation de la BM visitera des projets afin d’échanger avec les bénéficiaires, et assistera à une table ronde sur l’employabilité et l’entrepreneuriat des jeunes.

Le communiqué indique que le portefeuille actif de la Banque mondiale au Burkina Faso comporte 30 opérations, couvrant 13 secteurs, pour un engagement financier global de 3,78 milliards de dollars. Le Bénin compte quant à lui 26 projets en cours, pour une enveloppe totale de 2,7 milliards de dollars.