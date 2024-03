Entamée dans la soirée du 25 février dernier aux Etats-Unis, la première tournée occidentale du Premier ministre tchadien, Succès Masra s’est rendu ensuite le dimanche 3 mars à Paris, la capitale française, en compagnie d’une délégation officielle de son pays composée de jeunes cadres tchadiens.

Le Premier ministre de Transition du Tchad a ainsi, rencontré depuis ce hier lundi à Paris, plusieurs responsables français ainsi que des membres de la direction du Mouvement des entreprises de France (MEDEF-patronat). L’objet de ces rencontres consiste selon les officiels tchadiens, de poser les bases d’une relance durable de l’économie du Tchad.

En marge de son séjour français, Succès Masra s’est prononcé ce mardi 5 mars, sur les récentes et meurtrières scènes de violences politiques dans son pays, et il a promis «l’ouverture d’une enquête de type international autour de la mort de l’opposant Yaya Dillo». Les partisans de ce farouche opposant ont encore qualifié ce 4 mars la mort de leur leader «d’assassinat politique».

Sur le plan diplomatique, lors de son déplacement aux Etats-Unis, Succès Masra et Mme Amina J. Mohammed se sont entretenus le dimanche 3 mars, sur le processus du retour à l’ordre constitutionnel, l’appui à la Transition et la mobilisation des ressources pour la réponse à la crise humanitaire à l’Est du Tchad.

Succès Masra a également rencontré le 2 mars dernier à New York, Robert A. Wood, Représentant suppléant des USA pour les Affaires politiques spéciales auprès des Nations Unies. Au menu de leurs échanges figuraient «la prise en charge des réfugiés et la finalisation du processus électoral au Tchad».

Le séjour du Premier ministre tchadien aux Etats-Unis, lui a aussi permis de signer le 3 mars, une Convention entre son pays et «Thunderbird School of Global Management». Une entente qui pourra faire bénéficier «1 million de Tchadien(e)s par an, de l’initiative «100 millions d’apprenants» portée par «Thunderbird School of Global Management de l’Arizona State».

La Société financière internationale (SFI), bras financier de la Banque mondiale, a par ailleurs, promis au Tchad d’accompagner l’installation «de mini-réseaux d’électricité dans 250 localités, une étape cruciale vers un accès durable à l’électricité pour 500.000 personnes, dont des réfugiés», a annoncé le patron de la SFI, Makhtar Diop, lors du lancement du programme «Scaling Mini Grids au Tchad».