Vers un dégel dans le bras de fer entre Khartoum et la communauté internationale autour de l’acheminement de l’aide humanitaire à des millions de réfugiés des deux Soudan.

Le Gouvernement soudanais a annoncé ce mercredi 6 mars, qu’il autorise l’entrée de l’aide humanitaire par de nouveaux points de passage, dont un avec le Tchad, «dans le but de soulager une famine imminente et généralisée dans ce pays déchiré par la guerre», a précisé la diplomatie soudanaise dans un communiqué.

«Sur la base de la responsabilité du Gouvernement soudanais envers ses citoyens dans les différentes parties du pays, le ministère des Affaires étrangères a informé les Nations Unies de son approbation d’utiliser le point de passage d’Al-Tina avec le Tchad pour l’entrée de l’aide humanitaire spécifiée à El Fasher », la capitale de l’Etat du Darfour du Nord, a expliqué la diplomatie soudanaise.

Le Département soudanais des Affaires étrangères spécifie que les convois humanitaires de l’ONU pourraient emprunter d’autres routes, dont un point de passage terrestre à la frontière avec l’Égypte et une route fluviale depuis le Soudan du Sud, en plus des aéroports de Port-Soudan, la capitale de l’Etat de la mer Rouge, d’El Fasher, de Kadugli, la capitale de l’Etat du Kordofan du Sud, et d’El Obeid la capitale de l’Etat du Kordofan du Nord.

Cette sortie diplomatique de Khartoum fait suite à une kyrielle de critiques internationales accusant le Soudan d’empêcher l’entrée de l’aide humanitaire par le point de passage avec le Tchad, sous «prétexte qu’il est utilisé pour transférer des armes au groupe paramilitaire des FSR » (Forces de soutien rapide), unne critique formulée essentiellement par les USA et soutenue par les Nations Unies.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) a averti que la guerre civile qui se déroule au Soudan depuis près de 11 mois «risque de déclencher la plus grande crise de la faim au monde» dans un pays qui connaît déjà la plus grande crise de déplacements sur la planète.

Selon le PAM, quelque 25 millions de personnes ont besoin d’une aide humanitaire urgente et d’une protection au Soudan à l’heure actuelle, et près de 18 millions d’autres font face à une insécurité alimentaire aigüe.

Les Forces armées du Soudan et les FSR s’affrontent depuis le 15 avril 2023 dans une meurtrière guerre fratricide. Plus de 13.000 personnes ont déjà trouvé la mort depuis que les combats ont éclaté, selon des estimations publiées par l’OCHA (Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies).