Des experts de l’UEMOA (Union Economique et Monétaire ouest-africaine) qui regroupe 8 Etats de la région, ont formulé du 5 au 7 mars, en distanciel, des conclusions et recommandations, au terme de leur première réunion qui leur a permis de mieux définir le dispositif régional «de renforcement des initiatives d’assainissement et de moralisation du cyber espace de l’UEMOA, pour le bien des entreprises et des populations».

Cette rencontre virtuelle a permis de dresser l’état des lieux «du dispositif de cybersécurité» mis en place par les Etats membres de l’UEMOA et de recueillir les attentes de ces spécialistes en cybersécurité autour de l’accompagnement à apporter à la Commission de l’Union en matière de cybersécurité.

Le renforcement des capacités des Agences nationales de cybersécurité et de sécurisation des systèmes d’information ainsi que la coopération régionale en la matière ont aussi meublé les échanges à distance des experts de l’UEMOA.

Cette rencontre en virtuel s’est tenue en prélude aux actions consacrées à la cybersécurité dans le Programme Régional de Développement de l’Economie Numérique (PRDEN), qui a été adopté le 31 mars 2023 par le Conseil des ministres statutaire de l’Union.

Le PRDEN a pour ambition d’accroître la confiance des populations de l’UEMOA dans l’utilisation du numérique dans différents secteurs d’activités.

C’est le Commissaire en charge du Département du Développement de l’Entreprise, des Mines, de l’Energie et de l’Economie Numérique à l’UEMOA, Paul Koffi Koffi qui a ouvert les travaux de cette rencontre virtuelle le 5 mars dernier.