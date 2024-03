Fidèle à sa tradition d’hôte de grand-messes internationales, la capitale du Kenya, Nairobi abrite du 11 au 15 mars 2024 une nouvelle Conférence mondiale «pour promouvoir la sécurité alimentaire partout dans le monde».

Il s’agit de la 54e session du Comité du «Codex sur l’hygiène alimentaire» vouée aux «moyens de réduire les risques de maladie liés à l’alimentation» sur la planète.

Cette Conférence rassemble plus de 200 participants dont des représentants de l’OMS (Organisation mondiale de la Santé), de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture) ainsi que des décideurs du public et du privé.

Steve Wearne, président de la Commission Codex Alimentarius (organisme intergouvernemental dont l’objectif est de mettre en œuvre les normes alimentaires conjoints de la FAO et de l’OMS), a rappelé à l’ouverture de cette Conférence ce 11 mars que ces «normes devraient continuer d’être le fondement de la sécurité alimentaire dans un monde en pleine transformation, afin de soutenir les efforts collectifs pour mettre fin à la famine et à la malnutrition d’ici à 2030».

Les autorités du Kenya, par la voix de Mithika Linturi (secrétaire de cabinet au ministère kényan du Développement de l’agriculture et de l’Elevage), réaffirment que la sécurité alimentaire est «essentielle pour réaliser plusieurs des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Il s’agit de ceux de l’élimination de la faim, de la santé et du bien-être, de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, ainsi que de la production responsable».