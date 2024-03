Les autorités du Sénégal ont inauguré ce 11 mars à Diamniadio, un supercalculateur de dernière génération présenté comme l’un des plus «puissants du genre en Afrique». Il est destiné à booster la recherche scientifique dans le pays.

«Je me félicite qu’on ait aujourd’hui, au Sénégal, dans notre écosystème de la recherche, cet outil qui, comme l’ont dit les techniciens, est le troisième peut-être le plus puissant en Afrique», s’est félicité le ministre sénégalais de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Moussa Baldé.

Ce dernier a convié de ce fait les scientifiques africains à faire de Dakar un hub dans le cadre de leurs travaux, après l’acquisition du matériel précité: «Nous demandons à tous ceux qui ont besoin de ce supercalculateur de venir faire leurs recherches. Je voudrais lancer un appel à toute la communauté scientifique sénégalaise voire de la sous-région, pour venir éprouver cette machine».

L’inauguration officielle de ce supercalculateur fait partie des chantiers indexés à la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE) lancé en 2012. Un PSE qui a constitué la trame des deux mandats du Président Macky Sall (2012-2019, puis 2019-2024).

Cette inauguration officielle intervient en pleine campagne électorale pour le compte de la présidentielle du 24 mars. Le mandat de Macky Sall s’achève officiellement le 02 avril 2024.