Le ministre angolais de l’Énergie et de l’Eau, João Baptista Borges a annoncé jeudi à Pékin, que son pays «pourrait disposer, en 2025, d’une usine d’aluminium, avec une capacité de production, dans la première phase, de 120 mille tonnes».

Ces projections ont été opérées sur la base d’un investissement privé chinois de l’entreprise «Hebei Huatong Cable Group» en cours de développement dans la localité de Barra do Dande.

«C’est un projet qui permet la transformation de la bauxite en aluminium et la fabrication locale des câbles électriques en aluminium», a détaillé l’exécutif angolais.

Des emplois pour «plus de trois mille personnes» seront disponibles à l’horizon 2025 via cette usine d’aluminium. Par ailleurs, selon João Baptista Borges, cette usine va générer des revenus bruts «d’environ 139 millions de dollars par an, soit un investissement majeur pour le secteur électrique angolais, avec environ 400 mégawatts/heure de consommation, et pour le pays».

Le ministre João Baptista Borges a évoqué ce sujet industriel en marge d’une activité de la nouvelle visite d’Etat qu’effectue actuellement le Président João Lourenço en terre chinoise.