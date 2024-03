L’Agence Bayt Mal Al Qods, sous l’autorité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en tant que Président du Comité Al Qods, a récemment lancé une initiative humanitaire visant à soutenir l’hôpital Le Croissant Rouge à Al Qods, dans le cadre de son engagement continu envers la santé et le bien-être des Palestiniens de la Bande de Gaza et d’Al Qods.

Cette initiative a été marquée par la fourniture d’équipements vitaux à l’hôpital, tels que du matériel de bureau, des ordinateurs, une unité centrale d’Internet, des écrans d’affichage, des tablettes électroniques, des équipements de communication mobile, des bouteilles d’oxygène, et divers autres équipements essentiels. Ces fournitures sont destinées à renforcer les capacités médicales de la région et à garantir des soins de qualité aux personnes dans le besoin.

La remise de ces équipements a été effectuée ce dimanche en présence de représentants de l’Association des hôpitaux d’Al Qods-Est, et elle s’accompagne également de la distribution de cinquante kits ambulanciers contenant quarante-deux articles ainsi que des médicaments d’urgence. De plus, un lot de médicaments et de fournitures médicales a été remis à la pharmacie de l’hôpital Le Croissant Rouge, ainsi qu’à l’hôpital de l’Association Al Makassed Charitable, soulignant ainsi l’engagement continu de Bayt Mal Al Qods à soutenir les principaux hôpitaux d’Al Qods dans leur noble mission humanitaire.

Cette action de solidarité témoigne de l’importance des initiatives humanitaires dans la région et de leur capacité à avoir un impact positif sur les communautés en difficulté, en assurant un accès aux soins de santé essentiels et en renforçant les capacités médicales locales.