Le Maroc et l’’Agence Française de Développement (AFD) ont signé ce lundi 18 mars à Rabat, une convention de financement et un protocole de crédit d’un total de 134,7 millions d’euros (M€) pour le financement du programme d’appui à la feuille de route pour la réforme du système de l’éducation nationale 2022-2026 au Maroc.

Les deux accords ont été signés par le ministre délégué marocain chargé du Budget, Fouzi Lekjaa et la Directrice de l’AFD à Rabat, Quiterie Pincent lors d’une cérémonie tenue à Rabat en présence de l’ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, annonce un communiqué du ministère marocain.

La subvention de 4,7 millions d’euros permettra de mobiliser des appuis techniques et d’accompagner la mise en œuvre des réformes et dispositifs pilotes prévus au titre de la Feuille de route.

La même source indique que la Feuille de route 2022-2026 vise trois objectifs stratégiques ambitieux. Il s’agit de garantir la qualité des apprentissages afin de doubler le taux des élèves du primaire maîtrisant les fondamentaux ; de rendre effective la scolarité obligatoire pour réduire la déperdition scolaire d’un tiers ; et de favoriser l’épanouissement et le civisme et doubler le taux des élèves bénéficiant d’activités parascolaires.

L’appui de l’AFD, prévu pour une durée de 5 ans, sera mis en œuvre par le Département de l’Education Nationale. Il devrait permettre d’améliorer le niveau de maitrise des langues pour les enseignants et les élèves du collège.

Il est également attendu que le financement français contribue à la réduction du taux d’abandon scolaire ; promeut un nouveau modèle de collège offrant de meilleures conditions d’encadrement et d’épanouissement des élèves (soutien scolaire, activités parascolaires) ; et améliore les services des cantines et du transport scolaire.