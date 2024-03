Le Premier Ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé s’est entretenu, lundi 18 mars à Abidjan, avec une délégation de la Société Financière Internationale (SFI), conduite par Sérgio Pimenta, vice- président de la SFI pour l’Afrique, au sujet des opérations de cette institution en Côte d’Ivoire, indique un communiqué officiel ivoirien.

La rencontre a enregistré aussi la présence de la ministre de l’Economie, du plan et du développement, Nialé Kaba et du ministre des Finances et du Budget, Adama Coulibaly.

La délégation de la SFI, filiale de la Banque mondiale chargée du financement du secteur privé dans les pays en voie de développement, a fait comprendre qu’en 2023 la SFI a financé le secteur privé ivoirien pour un montant de 210 millions de dollars, soit plus de 125 milliards FCFA.

«Je pense que cette année fiscale qui va se terminer dans quelques mois, nous devons atteindre la barre des 400 millions de dollars, donc quasiment le double de nos opérations», a précisé Sérgio Pimenta, réaffirmant l’engagement de son institution à renforcer son soutien au secteur privé, à la croissance économique et à la création d’emplois en Côte d’Ivoire.

Il a en outre précisé que les secteurs couverts par les investissements de la SFI sont, notamment, l’énergie, l’agriculture, les nouvelles technologies ou encore le soutien aux petites et moyennes entreprises ; sachant que d’autres secteurs comme le développement des marchés des capitaux, l’habitat ou l’immobilier ont été inscrits sur la liste des secteurs prioritaires à financer.

«La part du financement dépendra vraiment des différentes opportunités. Nous travaillons actuellement sur un partenariat public-privé dans le secteur du logement accessible. Et c’est ce genre de secteur que nous voulons soutenir pour pouvoir apporter dans ce cas-là, 5000 logements. Ce qui est déjà un premier pas pour ce projet que nous pourrons plus tard porter à une plus grande échelle», a déclaré Pimenta, dont le séjour à Abidjan s’achève ce mardi 19 mars.

Le vice-président de la SFI pour l’Afrique a rassuré le Premier ministre ivoirien qui a souhaité voir doubler le montant des investissements de la SFI en Côte d’Ivoire, où les équipes de la SFI travaillent avec celles de la Banque mondiale pour mieux soutenir le secteur privé dans le pays.