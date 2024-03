A la suite de la formation d’une nouvelle équipe gouvernementale, le Président de la Transition en Guinée, le Général Mamadi Doumbouya a procédé le week-end écoulé à une nouvelle série de limogeages à la tête de différentes sociétés publiques.

Au moyen d’une série e décrets, le dirigeant guinéen a mis fin aux fonctions des Directeurs généraux et adjoints de trois (3) sociétés étatiques, sans fournir des explications à ces décisions.

Amadou Doumbouya et son adjointe Fatoumata Camara ont été renvoyés de la direction de la SONAP (Société nationale des Pétroles). A EDG (Électricité de Guinée), le directeur général Laye Camara et son directeur chargé de l’exploitation, Fodé Soumah, et le directeur chargé de l’amélioration et de l’efficacité ont aussi été priés de plier bagages.

A l’ANAIM (Agence Nationale d’Aménagement des Infrastructures Minières), le directeur général, Mohamed Bangoura et son adjoint Jossé Oularé, ont en outre été démis de leurs responsabilités.

Ces sanctions administratives interviennent au moment où perdurent de grandes difficultés en approvisionnement en produits pétroliers dans le pays depuis le grave incendie de la mi-décembre 2023 qui a emporté le principal dépôt d’hydrocarbures de la Guinée.