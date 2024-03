La Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (UNMISS) a attiré pour la énième fois ce lundi 18 mars, l’attention de la communauté internationale sur la poursuite de graves violences au Soudan du Sud. Ce pays est censé parachever son processus de paix fin 2024 à travers l’organisation d’élections générales.

Environ «862 victimes, 406 tuées, 293 blessées, 100 enlevées et 63 soumises à des violences sexuelles liées au conflit au cours du dernier trimestre 2023 au Soudan du Sud», a dénombré l’UNMISS dans un rapport couvrant la période d’octobre à décembre 2023.

«L’UNMISS fait tout ce qu’elle peut pour prévenir la violence et construire la paix dans les zones affectées, mais une intervention urgente des autorités aux niveaux national, infranational et local est nécessaire pour résoudre les griefs sous-jacents et construire la paix», s’est défendu la patron de cette Mission, le Sud-Africain Nicholas R. Haysom.

Ces chiffres représentent «une augmentation de 4% des incidents et de 35% des victimes par rapport au trimestre précédent en 2023», s’est alarmé l’UNMISS depuis Juba (capitale du Soudan du Sud). La montée en flèche des «conflits intercommunautaires» sert de terreau à la recrudescence de la violence dans ce pays né seulement en 2011.