Dans le cadre du renforcement du partenariat entre l’Union Européenne (UE) et le Bénin, une délégation de hauts dirigeants des institutions européennes, de plusieurs Agences, de Banques de développement européennes et de représentants des Etats membres de l’UE, vient d’effectuer une visite du 18 au 20 mars au Bénin.

Dans le cadre de ce séjour diplomatique, le Directeur général des Partenariats internationaux pour la Commission européenne, Koen Doens et le chef du pôle régional Afrique de l’Ouest et centrale de la Banque européenne d’investissement (BEI), Roger Stuart ont annoncé ce 19 mars 2024, la mobilisation de «166 millions d’euros» destinés à financer plusieurs projets de développement au Bénin.

La signature de plusieurs accords de financement entre les deux parties a matérialisé cet élan de raffermissement de la coopération entre Bruxelles et Cotonou au terme d’une séance de travail de haut niveau avec le Gouvernement béninois ce mardi 19 mars 2024 dans la capitale béninoise.

Ces «166 millions d’euros» sont destinés à soutenir l’Etat béninois dans le cadre d’un programme national couvrant les «domaines de l’eau et l’assainissement, la résilience et l’entrepreneuriat, la sécurité, la formation professionnelle et l’énergie».