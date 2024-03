Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), António Guterres, a nommé 22 leaders mondiaux au titre de membres du Groupe de direction du Mouvement pour le renforcement de la nutrition, en vue d’améliorer la nutrition pour tous et partout, a annoncé mardi, le service de presse de l’ONU.

L’ONU estime que quelque trois milliards de personnes, soit près de la moitié de l’humanité, n’ont pas les moyens d’avoir une alimentation saine, et deux tiers des enfants du monde n’ont pas accès à l’alimentation diversifiée dont ils ont besoin pour s’épanouir.

«Sans une bonne nutrition, il ne peut y avoir de développement humain. Chaque enfant doit avoir accès à des aliments sains et nutritifs pour grandir et développer son plein potentiel. Malheureusement, aujourd’hui, plus de 1 personne sur 10 dans le monde souffre d’une grave insécurité alimentaire et nutritionnelle», a déclaré le Secrétaire général.

«Ces leaders mondiaux se font les champions des efforts menés par les pays pour améliorer la nutrition et offrir aux filles, aux garçons et à leur famille un monde sans malnutrition d’ici à 2030», a-t-il poursuivi.

«Le temps est venu de réinvestir notre leadership, nos ressources et notre action collective dans les plans nationaux de nutrition des pays du Mouvement afin de veiller à ce que la malnutrition sous toutes ses formes soit traitée de manière adéquate. Je suis persuadée qu’en tirant parti de leur expertise et de leur autorité, nous pourrons obtenir des résultats stimulants», a indiqué, pour sa part, Afshan Khan, récemment nommée Coordonnatrice du Mouvement.

Il est précisé que les membres du Groupe de direction du Mouvement pour le renforcement de la nutrition sont des représentants des membres du Mouvement, qui comprend, entre autres, 65 pays, 4 Etats indiens, plus de 4.000 organisations de la société civile, 1.400 entreprises, 16 institutions spécialisées des Nations Unies et des institutions financières internationales.

Parmi les membres du Groupe de direction du Mouvement figurent le Président de la Banque africaine de développement (BAD), le nigérian Akinwumi Adesina, le Secrétaire général de l’Union interparlementaire, le Camerounais, Martin Chungong, ou encore le Directeur général de l’AMREF Health Africa, le Kenyan Githinji Gitahi.