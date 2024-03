Les ministres des Affaires étrangères de cinq pays arabes se sont réunis ce jeudi 21 mars au Caire, la capitale de l’Égypte, avec le secrétaire général du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine, Hussein al-Sheikh.

Au centre de leurs échanges, les perspectives d’un retour durable de la paix dans la bande de Gaza, dans le sillage d’une nouvelle tournée du chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, dans la région.

Les cinq Etats arabes appellent vivement, une nouvelle fois, «à lever les obstacles à l’acheminement de l’aide à Gaza et à soutenir pleinement l’UNRWA” (Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient).

Les chefs de la diplomatie égyptienne, jordanienne, qatarie et saoudienne et le ministre d’Etat émirati pour la Coopération internationale ont de nouveau exhorté les parties en conflit à «parvenir à un cessez-le-feu global et immédiat, à accroître l’accès de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza et à ouvrir tous les points de passage entre Israël et Gaza».

Les cinq pays arabes réunis au Caire ont par ailleurs réaffirmé leur position intangible sur le différend israélo-arabe: le rejet de toute tentative visant à «déplacer les Palestiniens de leur terre ou à liquider la cause palestinienne».

Tel-Aviv a été convié par ailleurs à mettre fin à «toutes les mesures unilatérales qui compromettent les chances de parvenir à une paix juste, y compris la construction de colonies de peuplement».

Ces appels croisés interviennent au moment où les USA et Israël divergent ouvertement de plus en plus autour de la conduite d’une trêve à Gaza, au point où Washington prépare une résolution sur un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, selon le Département d’Etat.

Jusqu’à la date de ce vendredi, les bombardements et raids israéliens ont fait depuis le 7 octobre dernier, 31.988 morts, 74.188 blessés parmi les Palestiniens de la bande de Gaza alors qu’Israël déplore 1.200 décès et plus de 200 pris en otage, selon des sources officielles.