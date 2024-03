Le vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) chargé du Secteur privé, de l’Infrastructure et de l’Industrialisation, Solomon Quaynor, a effectué une visite au Mozambique, du 12 au 15 mars 2024, lors de laquelle, il a échangé avec des hautes autorités nationales sur le soutien de son institution au développement du secteur privé et à l’industrialisation, a affirmé la BAD dans un communiqué publié jeudi.

Cette visite souligne, d’après le document, l’engagement de la Banque à soutenir la trajectoire de croissance économique du Mozambique, en particulier à la suite de la troisième revue de la Facilité élargie de crédit du pays avec le Fonds monétaire international et de la récente mission du Programme d’accélération économique et d’appui budgétaire de la Banque.

Accompagné du responsable du bureau pays de la Banque au Mozambique, Cesar Mba Abogo, le vice-président Quaynor a tenu des réunions avec des responsables gouvernementaux clés, parmi lesquels le ministre de l’Économie et des Finances et gouverneur de la BAD, Ernesto Max Elias Tonela, le ministre des Transports et des Communications, Mateus Magala, et le ministre de l’Industrie et du Commerce, Silvino Augusto Moreno.

Les discussions ont porté, selon le communiqué, sur le soutien de la Banque au développement du secteur privé et à l’industrialisation par le biais de projets d’infrastructure stratégiques le long de corridors économiques régionaux vitaux reliés à Maputo, Beira et Nacala. Ces corridors recèlent un immense potentiel pour débloquer les opportunités économiques du Mozambique et favoriser le commerce régional avec plusieurs autres pays.

D’autres acteurs de l’économie mozambicaine ont été également consultés pendant le séjour de Quaynor, dont l’Association mozambicaine des banques, Maputo Port Development Company, Moz Parks et Export Trading Group.

Le gouvernement mozambicain a exprimé sa gratitude envers la Banque pour son soutien continu à l’intégration régionale et à l’industrialisation verte en Afrique australe.

Le partenariat entre la Banque et le Mozambique est aligné sur les plans de développement nationaux du pays et les stratégies à long terme de l’institution, donnant la priorité à la gouvernance économique, à l’investissement du secteur privé et à la transformation durable de l’agriculture, un secteur essentiel pour la diversification économique du Mozambique, informe la BAD.