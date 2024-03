Après avoir souligné ce 24 mars 2024 que les opérations de vote pour le compte de la présidentielle au Sénégal se sont déroulées à «l’heure et dans le calme, et de manière ordonnée», la Mission d’observation électorale de l’Union européenne (MOE-UE) a annoncé qu’elle présentera ce mardi 26 mars, soit deux jours après le vote, «ses premières conclusions publiques lors d’une conférence de presse qui aura lieu à Dakar».

«A l’ouverture, nos observateurs étaient présents dans quarante bureaux de vote. Et ce que nous avons pu observer, c’est une ouverture à l’heure avec de longues files d’électeurs devant des bureaux où étaient déjà disponibles tout le matériel et le personnel nécessaires, selon les règles qui peuvent garantir le secret du vote et sa transparence», a confié Malin Bjork, cheffe de la MOE-UE.

L’UE a dépêché depuis le 13 janvier 2024 une équipe de 100 observateurs au Sénégal. Elle est composée de 10 experts électoraux basés à Dakar, de 28 observateurs de longue durée déployés dans les 14 régions du pays. Ils sont appuyés par 42 observateurs de courte durée, arrivés au Sénégal quelques jours avant le scrutin.

Plus de 7 millions Sénégalais ont été conviés aux urnes ce 24 mars 2024 pour élire le successeur du Président sortant, Macky Sall et devaient choisir entre 17 candidats en lice dont une femme. 19 candidats étaient sur la ligne de départ, deux se sont désistés en fin de campagne pour un autre concurrent.