Réaffirmant son ancrage dans un «panafricanisme de gauche» et dans un discours souverainiste, le nouveau Président élu du Sénégal a mis en évidence ce lundi 25 mars, les grands contours de sa politique extérieure fondée sur l’inclusivité.

«Pour donner corps à l’immense espoir suscité par notre projet de société et donner corps à ses aspirations, je m’engage à gouverner avec humilité, dans la transparence et à combattre la corruption à toutes les échelles», a promis Diomaye Faye dans sa première adresse publique, après l’officialisation de la défaite de son rival Amadou Ba.

«Je lance un appel à nos frères et sœurs Africains pour qu’ensemble nous consolidions les acquis obtenus dans les processus de construction de l’intégration dans la CEDEAO, tout en corrigeant les faiblesses et en changeant certaines méthodes, stratégies et priorités politiques», a-t-il aussi souligné dans le même sens.

Abritant le siège de la BCEAO (Banque centrale des 8 Etats membres de l’UEMOA), le Sénégal pourrait influer sur l’avenir de la monnaie commune de cette zone économique, le FCFA, s’il adopte des positions fortes et tranchantes sur cette monnaie qui subit des réformes dans sa gestion ces 5 dernières années. La Côte d’Ivoire représente à elle seule 40% du PIB de l’UEMOA.