Pour sa première sortie publique dans la peau de vainqueur de la présidentielle du 24 mars au Sénégal, quelques heures après la reconnaissance de sa victoire électorale par son principal challenger (Amadou Ba), Bassirou Diomaye Faye a dévoilé les grandes lignes de sa gouvernance, ce lundi 25 mars à Dakar.

«Dans les prochains jours, je mettrai en place mon premier gouvernement. Il sera composé d’hommes et de femmes de valeur et de vertu. De Sénégalaises et Sénégalais de l’intérieur et de la Diaspora connus pour leur compétence, leur intégrité et leur patriotisme», a spécifié le nouveau dirigeant de 44 ans devant les médias.

«Au vu des urgences qui nous étreignent et de l’espérance placée en nous, nous travaillons de manière acharnée, diligente et méthodique autour de chantiers prioritaires à savoir : la réconciliation nationale et la reconstruction des bases de notre vivre-ensemble; la refondation des institutions ; l’allègement sensible du coût de la vie pour alléger les fardeaux du quotidien et les concertations nationales inclusives sectorielles sur l’évaluation et la relance des politiques publiques», a un peu plus détaillé Bassirou D. Faye revêtu d’un costume bleu pour l’occasion.

«Nous marcherons ensemble, agirons ensemble et réussirons ensemble! Vive le Sénégal; vive la République; vive l’Afrique», a encore rengainé le leader du parti dissout PASTEF passé de la prison à la Présidence du Sénégal.

Les scènes de liesse populaire lancées depuis le soir du 24 mars 2024 dans les fiefs des partisans d’Ousman Sonko et de Diomaye Faye se sont poursuivies dans plusieurs villes du pays ce 25 mars, après l’officialisation de la défaite électorale d’Amadou Ba de la coalition BBY (au pouvoir depuis 2012).