96h après l’officialisation de la victoire électorale de Bassirou D. Faye à la présidentielle du 24 mars 2024, plusieurs Chefs d’Etat du continent africain continuent de lui adresser des félicitations, plus chaleureuses les unes que les autres.

«L’engagement du peuple sénégalais en faveur du processus démocratique fait partie des fondements de notre profonde amitié et de nos liens bilatéraux forts», a réagi le Porte-parole du Département d’Etat américain, Matthew Miller. «Monsieur le Président et cher frère, votre brillante élection à la magistrature suprême de votre pays est le témoignage de la maturité et du sens élevé de responsabilité du peuple sénégalais de porter sa confiance en la jeunesse. C’est aussi l’illustration d’une jeunesse africaine décomplexée, ouverte sur le monde et capable de prendre son destin en main.

J’ai hâte de collaborer avec vous dans un esprit panafricain pour le plus grand bonheur de nos peuples», s’est projeté Mamadi Doumbouya de la Guinée. «J’adresse mes chaleureuses félicitations au Président Diomaye Faye pour son élection et, par la même occasion, mes vœux de réussite au service du Peuple sénégalais», a félicité laconiquement Patrice Talon du Bénin. «Nos félicitations à D. Faye pour son élection à la Présidence du Sénégal. Sa jeunesse porte l’espoir de tout un peuple et un continent. Mes meilleurs souhaits de paix et prospérité au peuple Sénégalais», a imité A. Rajoelina de Madagascar.

Actuel Président en exercice de l’UA (Union Africaine), Cheikh El Ghazouani de la République islamique de Mauritanie s’est «félicité du climat de sérénité et de responsabilité qui a prévalu au cours de cette élection et qui traduit, admirablement, toute la maturité de la démocratie sénégalaise». Dans une démarche similaire, le dirigeant de la Côte d’Ivoire, Alassane D. Ouattara tend la main à un raffermissement de la coopération Abidjan-Dakar: «Je me réjouis de poursuivre avec lui les excellentes relations d’amitié et de fraternité entre la Côte d’Ivoire et le Sénégal». Posture similaire chez le voisin Umaro Embalo Sissoco de la Guinée-Bissau: «Je lui souhaite un mandat plein de paix, de prospérité et de progrès. Et tous mes voeux d’heureux anniversaire au Président Faye»!

«Nos deux peuples forment une communauté de valeurs et de destin fondée sur la solide tradition culturelle et spirituelle qui constitue une constante des relations entre nos deux pays. Le Royaume du Maroc et la République du Sénégal constituent un modèle de coopération fructueuse, dense et multidimensionnelle», se réjouit par anticipation le Souverain Mohamed VI du Royaume du Maroc.

«Au nom des institutions de la CEDEAO, j’ai l’honneur de vous exprimer mes sincères félicitations pour votre élection aux hautes fonctions de Président de la République du Sénégal. A la lumière de vos diverses déclarations, je suis convaincu que vous saurez promouvoir la réconciliation et l’inclusion et que vous serez le Président de l’ensemble de la Nation sénégalaise, y compris ceux qui appartiennent à des formations politiques différentes», a salué pour sa part Omar Alieu Touray, président de la Commission de la CEDEAO.