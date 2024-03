Le Président du Soudan du Sud, Salva Kiir Mayardit a quitté ce mercredi 27 mars 2024 la capitale angolaise, Luanda après, une visite de travail de 48h en Angola, «à l’invitation de son homologue angolais, João Lourenço». Un déplacement voué essentiellement à la recherche de la paix régionale.

Selon un compte rendu de la Présidence angolaise, Salva Kiir et João Lourenço ont abordé les questions liées «au processus de paix en République démocratique du Congo (RDC) et au conflit au Soudan, en tenant compte du rôle de médiateur du Président João Lourenço dans le conflit entre le Rwanda et la RDC».

Ce déplacement du leader sud-soudanais intervient au moment où la préparation des élections générales de son pays (prévues sur fin 2024) claudique et que son grand voisin du Soudan est ensablé dans une guerre fratricide meurtrière qui dure depuis près de 12 mois.

Président par intérim de l’EAC (Communauté d’Afrique de l’Est), Salva Kiir Mayardit endosse aussi à l’heure actuelle des responsabilités dans le «processus de Nairobi» et est médiateur dans le conflit au Soudan.

L’Angola et le Soudan du Sud entretiennent des relations continues d’amitié et de coopération dans le cadre de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (CIRGL), née en 1994.