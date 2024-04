Le FSSP (Comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie) a dressé ce 04 avril un nouveau bilan global des dons collectés depuis 2023.

Le point autour des comptes du FSSP a été fait par Brah Amadou (vice-président de cette structure) au cours d’un habituel point de presse. Brah Amadou a fait été état de la mobilisation réussie en chèques et en espèces de 9.504.494.594 francs CFA (environ 15,6 millions de dollars). Des dons provenant de diverses entités de la société nigérienne et de sa diaspora. Ils sont destinés à encourager les efforts réformateurs des autorités de la Transition conduits par le Président Tiani.

Brah Amadou a détaillé ce 04 avril les affectations opérées via ces 15,6 millions de dollars aux différentes institutions du pays, les actions en cours, et a rappelé les habituels canaux de contribution au FSSP.

Le FSSP est une émanation directe du CNSP (Conseil national pour la sauvegarde de la patrie). Il vise à contribuer au «financement des actions de renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre le terrorisme et l’insécurité».

La collecte issue des actions mobilisatrices du FSSP est également destinée à assurer «la prise en charge des citoyens victimes de déplacements forcés liés à l’insécurité, leur relocalisation, leur réintégration locale et leur retour volontaire, ainsi que la prise en charge de la mobilisation sociale des populations dans le cadre des actions citoyennes».

Le CNSP a obtenu le départ des Forces françaises du Niger en 2023, s’est rapproché de la Russie et a décidé en mars 2024 de la fermeture des deux bases des USA sur son territoire au nom de la défense de la souveraineté nationale.