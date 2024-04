Plus de 1.100 migrants et réfugiés, dont 121 enfants non accompagnés, ont été secourus au large des côtes méridionales de l’Italie le week-end écoulé, ont rapporté plusieurs médias italiens.

Quelque «145 personnes ont été sauvées pendant la nuit du samedi alors qu’elles se trouvaient à bord de trois bateaux qui avaient quitté les ports libyens de Zuara et Tajoura», selon la chaîne publique «Rai News 24», précisant que 797 autres migrants ont été secourus lors d’opérations précédentes dans le sud de la Méditerranée.

Parmi ces voyageurs illégaux, il y avait principalement des Egyptiens, des Bengalis, des Syriens et des Palestiniens. Les autorités italiennes notent un nouveau rush subit de voyageurs illégaux vers leur côtes méridionales ces dernières heures. Ils ont atteint ces deux derniers jours, différents ports de la Sicile notamment ceux de Pantelleria, Marettimo et Mazara del Vallo.