Le dernier Rapport en date «la richesse en Afrique» publié ce mercredi 17 avril, par la société internationale de conseil en patrimoine «Henley & Partners», en collaboration avec le groupe «New World Wealth» a livré des justifications à la baisse drastique de Crésus en Afrique du Sud durant la période 2013-2023.

«L’Afrique du Sud compte désormais 37.800 millionnaires en 2023, en baisse de 11.300 par rapport aux 48.700 enregistrés fin 2013», a informé souligne le Rapport publié par «Henley & Partners» et «New World Wealth».

«Rien qu’en 2023, 400 personnes fortunées ont soit quitté le pays ou perdu leur statut de millionnaire», expliquent les auteurs du Rapport qui relèvent que pour le cas de l’Afrique du Sud, « le rand (monnaie locale) a chuté de 43% par rapport au dollar entre 2013 et 2023», notant au passage, que même si «l’indice JSE All Share de la Bourse de Johannesburg a augmenté en monnaie locale, il a baissé par rapport au dollar sur la période d’étude prise en considération».

Autant de mauvaises performances financières et sectorielles qui dénotent en réalité de la fragilité de la santé de l’économie sud-africaine en général depuis une décennie.

Une sous-performance qui lui a fait perdre le statut de la 1ère économie d’Afrique au profit du Nigeria, même si la Nation arc-en-ciel demeure la première industrie du continent africain.

A l’échelle continentale, la baisse drastique de personnes fortunées sur le continent africain s’explique par plusieurs causes générales comme l’immigration et la dépréciation de la monnaie et la sous-performance des marchés boursiers en Afrique. Sur 54 milliardaires nés en Afrique, seuls «21 d’entre eux y vivent encore», selon l’étude menée par le cabinet «Henley & Partners» et «New World Wealth».