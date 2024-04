Le Conseil de l’Union européenne (UE) a décidé ce lundi 29 avril, de suspendre temporairement certains éléments de la législation européenne régissant la délivrance de visas aux ressortissants éthiopiens, indique un communiqué officiel du Conseil.

D’après ce texte, il ne sera notamment plus possible pour les Etats membres de renoncer aux exigences concernant les preuves à soumettre par les demandeurs de visa éthiopiens ; de délivrer des visas à entrées multiples ; et de supprimer les frais de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de service. Aussi, le délai standard de traitement des visas passe désormais de 15 à 45 jours calendaires.

Le Conseil de l’Europe explique que sa décision fait suite à une évaluation de la Commission européenne, qui conclut que la coopération de l’Ethiopie dans le domaine de la réadmission de ses ressortissants en séjour irrégulier dans l’UE est insuffisante.

Les autorités éthiopiennes ne répondent pas aux demandes de réadmission ; et des difficultés persistent concernant la délivrance des documents de voyage d’urgence et l’organisation des opérations de retour volontaire et non volontaire, insiste le Conseil.

Toutefois, la décision de suspension est temporaire, mais n’est pas assortie d’une date de fin précise. La Commission continuera d’évaluer tout progrès réalisé en matière de coopération en matière de réadmission, conclut le communiqué.

Le Conseil rappelle que, sur la base du code des visas de l’UE, la Commission évalue régulièrement la coopération des pays tiers en matière de réadmission. Ces évaluations peuvent conduire à la conclusion qu’un pays tiers donné ne coopère pas suffisamment. Dans de tels cas, l’UE peut décider de suspendre l’application de certaines dispositions du code des visas.