Le Président ivoirien, Alassane Ouattara s’est entretenu ce lundi 29 avril à Abidjan, avec le Commandant du Commandement militaire des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM), le Général Michael LANGLEY, a annoncé la présidence de la République.

Les échanges entre les deux hommes ont porté sur la coopération et le partenariat en matière de sécurité entre la Côte d’Ivoire et l’AFRICOM, et les voies et moyens à explorer en vue de les renforcer davantage, notamment dans les domaines du renseignement et de la formation, de manière à faire face efficacement à la problématique de la sécurité non seulement en Côte d’Ivoire, mais également au niveau de la sous-région ouest-africaine, indique la présidence ivoirienne.

Le Commandant d’AFRICOM a félicité, à cette occasion, le président et le peuple ivoiriens pour la parfaite organisation de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN 2023), suivie par plus de deux milliards de téléspectateurs à travers le monde, et surtout pour le sacre de l’équipe nationale de football de Côte d’Ivoire, les «Eléphants».

Après cette rencontre, le chef de l’Etat ivoirien a également eu le même jour, des entretiens avec la ministre japonaise des Affaires Étrangères du Japon, Kamikawa Yoko, sur la coopération bilatérale entre les deux pays, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour son renforcement.

Ouattara a, entre autres, rappelé, avec satisfaction, la décision prise par Abidjan et Tokyo d’organiser en terre ivoirienne, en décembre prochain, un Forum économique Afrique-Japon du secteur privé ; une initiative qui démontre, selon lui, «l’attractivité» de la Côte d’Ivoire au plan international.