Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté le recours de la Fédération algérienne de football (FAF) et de l’Union sportive de la médina d’Alger (USMA) qui demandaient l’annulation de la décision de la Confédération africaine de football (CAF) accordant la victoire par 3-0 à la Renaissance sportive de Berkane (RSB) contre l’USMA après l’annulation du match aller comptant pour la demi-finale de la CAF.

Après le camouflet que leur avait infligé la Confédération africaine de football (CAF) et ses instances arbitrales, les dirigeants de la FAF et de l’équipe USMA ont eu droit à une nouvelle douche froide suite à leur appel introduit auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS).

Emboîtant le pas à la Commission des clubs de la Confédération africaine de football (CAF) et à son jury d’appel, l’instance indépendante d’arbitrage basée à Lausanne en Suisse, n’est pas allée par quatre chemins, pour rejeter la demande de la FAF et de l’USM d’Alger d’annuler la décision de la CAF, rendue le 24 avril dernier, suite à l’annulation du match aller de la Coupe de la CAF, après la confiscation par la douane algérienne des maillots officiels des joueurs de la RSB floqués de la carte complète du Maroc intégrant son Sahara Occidental.

A cause de ces maillots, les matchs aller et retour de la coupe de la CAF ont été donc annulés et la victoire a été accordée d’office par la Confédération à l’équipe marocaine la « Renaissance sportive de Berkane» qui affrontera en finale l’équipe égyptienne du Zamalek à l’aller le 12 mai à Berkane et au retour le 19 mai au Caire.

En attendant cette finale, la Fédération et l’équipe algériennes devraient s’attendre à lourdes sanctions de la part de la CAF et éventuellement de la FIFA (Fédération internationale de football association) suite à la vaine tentative de politiser un événement purement sportif sur ordre de hauts dirigeants d’Alger.